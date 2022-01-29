府中15過年走春「揪虎勝」，入館即可得限量大虎翁體驗組。（文化局提供）

府中15二樓展覽室供民眾索取空白的年獸著色模版圖，邀大家畫出心中的年獸，上傳參與臉書活動還可抽好禮。（文化局提供）

過年連假不無聊，除了打桌遊、玩手遊外，即日起來府中15玩「府中15揪虎勝」系列活動，就可免費索取數量有限的大虎翁體驗組，春節期間府中15更化身成遊戲場，供大小朋友體驗沉浸式真人版大富翁；還有創藝大冒險展覽-「年獸在哪裡？」活動及動畫學院，讓大家一起跟著可愛的府中虎趣味過年！

傳統桌遊玩不夠，府中15五樓展覽室即日起至2月28日止推出沉浸式真人版「大虎翁」體驗，放大傳統桌遊大富翁，讓民眾可以化身其中角色，跟朋友一起擲骰子完成任務，成為府中15大虎翁，為過年討個好彩頭！喜歡動手DIY的話，歡迎到二樓「創藝大冒險」展覽區設計屬於自己的小怪獸，搭配不同的故事場景及運用不同的媒材進行創作，整個展場都是創作空間，如果玩累了，還有動畫學院為大家精選年味十足的動畫電影，歡迎民眾來府中15盡情發揮想像力，享受在牆壁上盡情塗鴉的樂趣。

府中15也利用小朋友最喜歡的找找看遊戲，設計「年獸在哪裡？」活動，即日起至2月8日到館舍參觀，一邊尋找五隻府中虎藏在哪些角落，蒐集完成後，組圖上傳至府中15粉絲團活動專頁，將隨機抽出五名幸運兒，贈送虎哩福氣袋；到二樓展覽室還能索取空白的年獸著色模版圖，邀請大家畫出自己心中的年獸，上傳至臉書活動貼文下方，獲選出前五名的人氣年獸，也能得到虎哩福氣袋。

此外，如果不想出門人擠人，府中15也有貼心服務，不止推出了線上宅樂動畫課程「WHO怕WHO．府中大虎翁」，更加碼延長在家閱讀樂電子書帳號申請時間至111年6月30日止，就是要大家整個過年「揪虎勝」。歡迎有興趣的大小朋友來府中15走春沾喜氣，其他更多活動詳情與資訊請洽府中15官方網站及臉書粉絲專頁。