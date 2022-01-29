新北市龜吼漁市集在初一(2月1日)到初五(2月5日)每日將發送100份限量紅包，民眾只要在營業時間到市集管理室說虎年祝賀詞，就可已獲得經過在地漁民信仰中心「野柳保安宮」過爐加持的「五元」開春紅包。（漁業處提供）

再過2日就是除夕夜，為了慶祝新年，新北市龜吼漁市集在初一(2月1日)到初五(2月5日)每日將發送100份限量紅包，民眾只要在營業時間到市集管理室說虎年祝賀詞，就可已獲得經過在地漁民信仰中心「野柳保安宮」過爐加持的「五元」開春紅包。

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，每天由在地船家進港後直營開店販售，並以販售盛產的新北特產「萬里蟹」聞名，春節期間以顏色鮮豔、肉質細嫩的花蟹，以及充滿濃郁海味的貢寮鮑等海鮮最為熱銷，另外也提供白鯧、透抽、大蝦、石斑等各式魚貨。

漁業處指，龜吼漁夫市集春節幾乎不打烊，僅有除夕（31日）提早在13點休市，初一後就恢復正常營業時間，早上10時至下午5時皆有販售漁獲，而為了迎接虎年，市集營運商也發放開春賀歲發紅包，只要在營業時間到漁市的市集管理室說祝賀詞，就可獲得紅包一份。

由於春節採買人潮眾多，龜吼漁港停車位有限，漁業處表示，除了在漁澳路上的龜吼停車場外，民眾可以到石角海邊的「翡翠灣(石角)停車場」，從臺2線右轉進入龜吼石角路後，在第一個紅綠燈號誌右轉海角街即可抵達，且從停車場步行前往市集只要5分鐘，沿途步道彩繪圖樣、沙灘美景都相當吸睛，避免排隊等候，民眾可到第2替代停車場停車。

漁業處補充，採買完海產後，民眾還可到維納斯海岸線欣賞美麗海岸風光，或是驅車前往野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，祈求闔家平安，由於疫情仍然嚴峻，市集也採單一出入口、實聯制等防疫措施，請前往民眾記得戴口罩，保持社交距離。