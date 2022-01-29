農曆春節前夕，警友第四辦事處主任江敏賢與財務長林忠坤至台中政府警察局第四分局關懷慰問，特地準備近400箱時令水果砂糖橘，讓同仁吃「虎（台語）」甜甜；紅包禮把祝願和好運發放給每一位執勤員警。

慰問禮物中，特別的是還有一手在握增福氣的四方財錢包，因應時節，四方均有開口的錢包，象徵掌握東、西、南、北四方福氣四方幸福，有這三項祝福加持，全體同仁直呼虎年好幸福。

江敏賢表示，春節期間，為了能讓民眾安心過好年，提供護鈔、舉家外出，等便民措施；為了力求年節出遊交通順暢，成立交通快打小組、大型重機車疏導等措施因應。

為了關懷轄內困苦獨居長者，贈予物資，讓其感受社會溫暖，去年尋獲131名失蹤人口助其返家一家團圓，這些默默的無名英雄，在家家戶戶團圓的時刻，仍堅守崗位，犧牲奉獻精神令人感佩，隨著疫情持續升溫，希冀如同家人的警察注意執勤安全及身體健康，讓員警備感溫馨。

警察局第四分局感謝警友第四辦事處長期以來對警察的支持，成為警察最強有有力的後盾，今年加強重要節日安全維護工作期間，警察提供各項便民措施之餘，民眾全家出遊應注意交通安全，切勿酒後駕車，共創平安家園。