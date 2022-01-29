台中市政府警察局第六分局西屯派出所轄區廣大，包含逢甲大學、逢甲夜市、各大市場及賣場，農曆春節即將到來，婆婆媽媽都到市場採買年菜，警方執行加強重要節日安全維護工作，也走進市場用台語向民眾不斷地宣導犯罪預防觀念。

西屯所副所長鄭翔予帶領同仁及志工媽媽至西屯市場，沿途以大聲公宣導婆婆媽媽，在買菜時背包應往前背、重要物品不離身，並發放交通安全宣導的口罩，獲得熱烈的迴響，藉由持續不斷的宣導，加強長者們對於防竊、防搶及反詐騙的敏感度。

警方馬不停蹄來到西屯農會幼兒園，教導小朋友們交通安全的重要性，提醒他們穿越馬路時一定要走行人穿越道並配合行人號誌，切勿任意跑至馬路中造成危險，希望透過宣導讓小朋友們從小就養成良好的習慣。

警方呼籲，民眾利用春節假期返鄉或外出旅遊時，除做好防疫措施，隨時注意身邊可疑的人事物，避免讓竊賊有機可趁，提高防搶、防竊觀念，才能安心過好年。