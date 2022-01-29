知名主持人浩子－謝炘昊與阿翔的「浩角翔起」組合在演藝界走紅，其中浩子更是大家公認零負評、愛家的新好男人，可見不僅在事業獲粉絲關注，對待家庭的態度更是獲得粉絲推崇，浩子與妻「寶貝魚」交往３年、結婚11年，感情穩定的兩人，其實也經歷過一度想放棄的時候，而浩子也表示，妻子是個缺乏安全感的人。

浩子工作滿檔，妻子曾一度想分開 （圖／浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

據報導，浩子表示他當時對妻子是一見鐘情，但因工作因素，需長期外出，無法有更多餘的時間陪伴彼此，因此才交往一個月，就為此鬧分手，而浩子為表示自己的真心，他漸漸地學會照顧妻子的情緒，將妻子放在第一順位，即使婚後育有兩孩，他依舊不會繞著小孩轉，他會撥時間創造兩人間的小天地，而他也大方分享自己能夠與妻攜手走過多年，靠的就是「肉麻的話不嫌多」時常對老婆說聲「我愛你」就能讓妻子對這段感情更加有安全感。

浩子被粉絲推崇為「新一代好男人」（圖／浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

浩子寵妻行為不僅如此，他曾因害怕妻子懷孕受苦，毅然而然的去結紮；而常出外景的浩子也都會在當地買些小禮物回去送家人，浩子提到：「記得有次出外景到埃及，我就買了條鍍金的手環，在上面刻下想對老婆說的愛。」而妻子收到也超驚喜，浩子更向大家說：「禮物不在於貴不貴，而是懂得時刻將另一半放在心上，才是真誠、最令人感動的事！」

浩子對待家人真的沒話說，他在事業如日中天之時，毅然放下手邊工作堅持帶全家人一起環遊世界，他砸下所有積蓄，帶著家人走過13個國家，創造屬於他們一家人的回憶，對他們來說，最浪漫的事就是「我們一起！」