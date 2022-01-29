UFC雛量級女子冠軍「委內瑞拉魔女」佩納（Julianna Pena）近來在播客節目談論她對COVID-19的看法，她自稱是陰謀論者，她認為整個疫情只是為了賺錢和殺人。「我對於整件事都是抱持極端陰謀輪的想法，我打從一開始就認為，這只是吸金行為，他們想要殺了我們，一切都很荒謬。」

主持人羅根（Joe Rogan）有點訝異：「我並不覺得他們想殺我們，只是大家很困惑哪些東西有用、哪些東西沒用。我認為很多人不讓大家思考，只容許一種看法，這才是我有意見的地方。」簡言之，羅根與佩納都是質疑政府的強制「疫苗」與「口罩」政策。

佩納表示她不戴口罩，除非有人要求她戴。「你看過有人抽電子菸，他可以從外面抽一口就有煙霧跑出來，如此能指望口罩保護什麼嗎？」佩納打敗了7年無敗的傳奇女將亞曼達紐涅茲（Amanda Nunes），有機會成為UFC下一位巨星，偏偏她又反對現行的防疫政策。佩納口中說的「他們想要殺了我們」，顯然指的是政府官員。

至於羅根的節目爭議就更大了，他先前請來一位心臟科醫師Peter McCullough解釋現在的疫情都是「人為計畫的」，疫苗只是實驗的產物，勸大家接種疫苗之前要三思。羅根的節目在知名平台Spotify播出，遭到上百位醫師聯名檢舉「散布錯誤疫情資訊」，佩納卻稱讚這些節目「打開了她的眼界」。※中時新聞網提醒您：吸菸有害健康