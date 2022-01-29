農曆春節9天假期今展開，期間多數公務機關均未上班，為讓民眾安心過好年，內政部提供多項便民服務不打烊，包括1996內政服務熱線、身分證免費掛失服務等，陪伴大家放心迎新春。

內政部表示，春節期間「1996內政服務熱線」照常提供服務，民眾有任何內政方面的問題，可於每日上午8時至下午10時來電洽詢。

春節期間，民眾如果遺失國民身分證，內政部提供24小時國民身分證掛失服務，可撥打「1996內政服務熱線」或利用自然人憑證至內政部戶政司全球資訊網線上辦理掛失。民眾在掛失後，未辦理補領新證前，如尋獲國民身分證，也同樣可於網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

內政部表示，民眾如須於春節後辦理戶政相關登記，也可事前利用「網路預約戶政登記服務」，在指定時間再到戶政事務所辦理，可節省現場申辦等待時間，歡迎民眾多加利用。

另外，為協助在台生活的外國人及新住民，移民署設有「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111」，提供免費的國語、英語、日語24小時全年無休諮詢服務，歡迎多加利用。