You just can't measure P.J.'s heart, man.

From the rebound to the 3, TOUGH 😤 pic.twitter.com/omr09W8iyw — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 29, 2022

逐漸全員健康歸隊的熱火，繼續在東區展現強大的爭冠實力！吉米巴特勒29日貢獻全場最高26分，外加9助攻、6籃板、3抄截、1火鍋，搭配文森單場投進7顆三分球、包辦23分，熱火最後以121比114擊沉快艇取得3連勝，續以33勝17敗穩居東區龍頭。

雙方打完上半場，熱火就靠強大三分火力，取得57比45領先，熱火更在第3節擴大領先優勢到20分以上，不過快艇不願輕易認輸，持續靠著肯納德、布雷索、柯菲等人火力追近，打到最後關頭一度只差8分，幸好吉米巴特勒讀秒階段4罰俱中穩住勝果。

熱火除了吉米巴特勒與文森得分破20，阿德巴約也有20分、12籃板擊4助攻，塔克18分、5籃板，鄧肯羅賓生16分，希洛11分、4助攻與4籃板，熱火搶到3連勝的這個階段，主控羅瑞都因私人原因沒有出賽，目前還不確定他何時可以回歸。

快艇以肯納德23分最高，布雷索也有19分、6助攻與4籃板，柯菲15分，雷吉傑克生13分，巴坦12分，威斯洛10分、10籃板，儘管快艇無奈中止2連勝，戰績來到25勝26敗，卻續居西區第6，能在「雙星」里歐納德、保羅喬治缺陣情況下，拿到如此戰績已屬難得。