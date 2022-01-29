弘道基金會連續13年發起「寒冬助老刻不容緩」-獨居弱勢長輩關懷計畫。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

每到除夕過年時節的屋外鞭炮聲、鄰居家的團圓熱鬧聲，對比獨居弱勢長輩家的寂靜，在歲末寒冬中更顯得孤寒，弘道基金會連續13年發起「寒冬助老刻不容緩」-獨居弱勢長輩關懷計畫，從過年前的除舊佈新大掃除、陪購物辦年貨、送年菜圍爐餐到走春迎新，甚至有弘道志工於過年期間的電話拜年等等，都讓獨居弱勢長輩的過年不再寂靜孤寒，感受到社會的溫暖。

獨居弱勢長輩來說，過年就和平常的日子一樣，沒有家人陪伴，一個便當分兩餐吃，或是吃著隔夜的粗茶淡飯，弘道基金會的寒冬助老服務，除了陪伴獨居弱勢長輩到大賣場辦年貨，採購過年所需或者日常民生物資，讓生活不斷炊之外，更會將豐盛的年菜送到有需要的獨居弱勢長輩家，讓長輩們可以簡單加熱後就能有豐盛的年菜，若長輩家中沒有加熱電器，也會送上可以直接食用的物資，讓不同需求的獨居弱勢長輩可以暖心、暖胃好過年。

73歲的陳阿嬤家小小的一間雅房只有3、4坪大，29年前陳阿嬤突然腦中風倒下，送醫急救後，險些成為植物人，經過治療慢慢恢復，但右側肢體癱瘓，生活起居無法自理，阿公一肩扛起照顧責任，但兩夫妻的經濟拮据，僅靠低收和身障補助生活，龐大的照顧壓力，讓阿公身心俱疲、情緒焦慮低落，弘道基金會得知狀況後，社工立即進行關懷訪視，除了安排送餐服務，也啟動居家服務，協助照顧阿嬤，減輕阿公的負擔，也鼓勵阿公參加家照者活動抒壓，漸漸的，我們看見阿公臉上的笑容越來越多。

弘道送上豐盛的年菜，裡面一道「白菜獅子頭」，讓阿公吃了好驚豔，今年弘道特地延續這道能療癒長輩心靈的「白菜獅子頭」，繼續將年菜送到阿公家，除了向倆老祝賀新年快樂外。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，弘道北從宜蘭縣，南至屏東縣，透過7個服務處、33處志工站，長期服務1萬350位獨居與弱勢長者，並於每年歲末到過年春節期間發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，除提供一整年服務獨居弱勢長輩的經費外，更搭配農曆春節提供「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等有「年味」的助老關懷服務，幫助獨居弱勢長輩溫暖渡寒冬、溫馨好過年。捐款可洽弘道老人福利基金會官網。