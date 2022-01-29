衛福部要求疫苗護照比照歐盟標準 柯文哲痛批策略有問題

台北市長柯文哲昨公布2.5級高風險餐飲防疫指引，祭「有條件禁止內用」規範，顧客須打滿2劑疫苗超過14天、超過3個月加打第3劑才可內用，反之則外帶、外送或使用獨立包廂，但他今日表示，北市並非升2.5級、只是預告而已，但最簡單的方法是疫苗護照，但衛福部一直要求要疫苗護照比照歐盟標準，他批評衛福部的策略有問題。

柯文哲上午視察大佳河濱Drive-through春節專案後接受媒體聯訪，防疫有打疫苗、公衛措施 及藥物治療，疫苗打得夠傳染力就會比較低，加上戴口罩、勤洗手、保持社交距離的基本措施要做，同時將輕症患者集中收治於專責防疫旅館，不擺在醫院製造破口。

台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

柯文哲說，目前台北市還沒有不明原因的傳播鏈，大部分在可控範圍，如果再嚴重一點就要管制群聚吃飯，更嚴重就禁止內用，現在只是把防疫策略想好並對外預告，如果外縣市傳染進來的太多、有不明傳播鏈，下一步就要限縮餐廳，目前的指引只是預告後續作法。

話鋒一轉，柯文哲批評，自己還是主張疫苗護照盡快上線，雖然北市已多次和衛福部討論資料介接，對方卻一直要求按照歐盟國際標準，但他覺得民眾出國才需要歐盟的國際標準，現在只是在國內「做一種防疫和經濟平衡的目的」，不必搞到那標準。

他也直言，衛福部策略有問題，北市申請了一禮拜卻還在公文往返，「明明電話講一講就好，每天寫公文幹嘛？」