基隆市七堵區一名婦人打了第3劑莫德納疫苗，3天後腹脹、心絞痛緊急送醫急救，打開胸腔發現心臟滿是血水，最終醫生認定急性心肌梗塞急救無效。家屬怒斥疫苗殺人，基隆衛生局回應，個案是基隆市打第3劑以來死亡首例，目前已通報疾管署進行調查。

婦人女兒表示，18日媽媽去打了新冠肺炎第3劑莫德納疫苗，前2劑是AZ疫苗，20日上午丈夫因癌症過世，一家人忙著辦理後事，當天晚間媽媽說自己「心好痛」，原以為是因女婿離世心裡傷心，沒想到隔天竟發生憾事，短短2天痛失2位至親，令她不禁感嘆「這年要怎麼過？」

由於老婦人生前僅有輕微高血壓，沒有心臟方面疾病，打了疫苗後才突然心肌梗塞離世，家屬質疑根本是疫苗殺人。

對此，衛生局說明，個案1月18日下午到七堵火車站大型接種站接種第三劑，打完之後回去沒有問題，根據家屬描述，個案直到21日早上8點多感到胸痛不舒服，因此緊急送往基隆長庚醫院診療，後來發現初步診斷是主動脈剝離、心肌梗塞，胸腔裡有血水，急救無效死亡。

衛生局表示，由衛生所同仁25日已協助家屬進行疫苗接種受害救濟申請，並送疾管署錄案，家屬自述個案沒有慢性病，但仍需調查確認，後續會由專業的審議小組，逐案就病情發展、臨床及學理基礎進行審議，以決定是否核予適當之救濟或補助。