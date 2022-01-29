台中市萬和宮29日舉辦送春聯活動，贈送書法名家先行寫好的春聯。（盧金足攝）

迎接壬寅虎年來臨，台中市萬和宮29日舉辦送春聯活動，贈送書法名家先行寫好的春聯，雖未現場揮毫，仍獲不少鄉親青睞，排隊領取，感受出年味氣氛。

以往，每年歲末年初，萬和宮均舉辦「迎春納福寫春聯送春聯活動」，邀請書法名家現場揮毫，贈送鄉親春聯，迎接春節來臨，頗受歡迎。

新冠肺炎疫情影響，今年仍然比照去年，請萬和宮書法班老師張茂樹與學員在內的將近18位書法家，先行寫好將近千對春聯。

盡管沒有現場揮毫，依舊吸引鄉親，在大早就到萬和文化大樓一樓走廊等候。

萬和宮董事長蕭清杰向鄉親們拜早年，祝福大家壬寅虎年行大運，幸福美滿，財源廣進。也感謝書法名家情義相挺。

萬和宮準備的春聯，約五分之四為居家用，五分之一為經商。活動現場，將居家、生意（經商），以及「春」「滿」「大家恭喜」「福」「招財進寶」等畫分區域，讓鄉親們很容易辨識，很快挑選喜歡的春聯。

萬和宮古典詩學與書法研習班老師張茂樹，每年都很熱心支持這項活動，事先提供不少春聯。今年與學員一起揮毫。

萬和宮每年贈送的對聯，都充滿平安、吉祥、喜氣，「天賜平安福祿壽，地生金玉富貴春，人壽年豐福長存」「瑞日芝蘭光世澤，春風棠棣振家聲，家敦一樂有和風」「吉年增福添富貴，新歲迎祥賜平安，積善人家慶」均適合居家。

經商做生意，有「財如曉日騰雲起，利似春潮帶雨來，義以為歸利倍長。」「生意興隆通四海、財源茂盛達三江。」一看即知。「山珍海味」「川流不息」「日日見財」，則適合經營餐飲的。