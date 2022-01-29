全台疫情連爆，國內掀起一波搶打第3劑疫苗風潮，其中以mRNA疫苗莫德納、BNT最夯，但台北市長柯文哲昨爆料，最新一期的預約中，北市BNT還剩下8.3萬劑乏人問津。他今日受訪時表示，會和醫院商量看看，也許在2月7日至10日那周，將8萬多劑重新上網鼓勵民眾預約。

柯文哲上午視察大佳河濱Drive-through春節專案後接受媒體聯訪，記者詢問北市餐廳將有條件開放內用，是否會開放餐廳人員先打疫苗？他表示，北市現在疫苗還夠，大部分上網去預約都還預約得到。

台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

「台灣人要檢討！」柯表示，台北市還剩下8萬多劑的BNT疫苗，反觀莫德納幾乎是一支不剩、全部打光，他認為台灣文化常一窩蜂去衝，明明沒有醫學證據指出莫德納比BNT好，但很奇怪，市場需求和行情就這樣，還說自己第3劑就打打BNT啊，大家還懷疑什麼。

柯指出，自己回去會整理一下、再和醫院商量看看，也許在2月7日至10日那禮拜，把這8萬劑再重新上網鼓勵大家來打，因為疫苗覆蓋率還是要夠，就算感染也只是感冒而已，否則不打疫苗卻引發重症，還是很慘。