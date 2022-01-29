今日是春節第一天，隨著國內疫情升溫，各縣市也在連假加開疫苗接種服務，《中時新聞網》整理全台台各縣市市的疫苗開打時程、提供疫苗等資訊，讓民眾在春節連假也能提升保護力。

●台北市

台北市長柯文哲1月24日拍板，將於大年初四至初六（2月4日至2月6日），加開疫苗接種服務，提供2.1萬劑輝瑞／BNT，北市總計有98間診所，及東區地下街７號廣場的中型的接種站可打，不過北市的疫苗接種，僅限1月25日有上「台北市政府疫苗預約平台」預約的民眾施打。

北市在春節期間總計有98間診所，及東區地下街７號廣場的中型的接種站可打。（圖／台北市政府提供）

●新北市

新北市長侯友宜也在1月24日同時宣布，春節期間在新北市中和環球設置機動接種站，提供莫德納及BNT，每日僅限1千人，不分第一、二、三劑，皆可施打。開打時間分為兩階段，分別是1月27日至1月30日和2月2至2月6日，為每日的下午1時30分至4時30分及下午5時30分至晚間8時30分。

新北市春節也開設機動疫苗站。（圖／新北市衛生局提供）

●桃園市

桃園市長鄭文燦指出，今（29）日與2月4日至2月5日（大年初四至初五）將在桃園市榮民服務處與桃園巨蛋體育館設置兩處疫苗接種站，提供民眾免預約施打BNT及高端，第一、二、三劑皆可施打。

●新竹市

新竹市長林智堅於1月25日指出，已協調18間合約診所在除夕（1月31日）、初四至初六（2月4日至2月6日）加開疫苗門診，並提供4大疫苗，包括AZ、莫德納、BNT及高端，但施打時間得以各診所時間為準，建議民眾可先打電話確認，或是至新竹市防疫網查詢。

新竹市已協調18間合約診所在除夕、初四至初六加開疫苗門診。（圖／新竹市政府提供）

●宜蘭縣

宜蘭縣政府指出，除夕至初六過年期間（1月31日至2月6日），除了12家合約醫療院所提供疫苗接種服務，宜蘭慈濟接種站及羅東鎮東光國中接種站也加開快打站，慈濟接種站提供BNT及高端、東光國中接種站則是BNT，預估每日可施打人數為1千人。

宜蘭縣政府指出，除夕至初六過年期間，除了12家合約醫療院所提供疫苗接種服務，也加開快打站。（圖／宜蘭縣政府提供）

●苗栗縣

苗栗縣政府也在1月25日公告，春節期間接種疫苗不打烊，苗栗總計9家醫院、24間診所，總計33家醫療院所提供疫苗接種服務，民眾可於9天連假施打疫苗，並提供AZ、莫德納、BNT及高端。

今（29）日到大年初六（2月6日），將加開838診次，提供AZ、BN及高端，提醒民眾出發接種前，事先接洽預約。（圖／彰化縣政府提供）

●台中市

台中市長盧秀燕也表示，台中市春節期間也持續提供民眾打疫苗，明日前會提供醫療院所與快打站，方便民眾施打。另外除夕至大年初六（1月31日至2月6日）也會安排台中特約醫療院所，提供疫苗接種預約服務，同時也保留1.4萬劑的疫苗量能，民眾可有4種疫苗可選，包括AZ、莫德納、BNT及高端。

●雲林縣

雲林縣長張麗善25日指出，全縣15個鄉鎮中，有49家醫療院所在過年期間願意提供疫苗接種，但實際並非每間醫院都會在過年期間開放，建議民眾出發前可打電話詢問，以免白跑一趟。

●彰化縣

彰化縣長王惠美昨日表示，今（29）日到大年初六（2月6日），將加開838診次，提供AZ、BN及高端，提醒民眾出發接種前，事先接洽預約。

●花蓮縣

花蓮縣政府公告，明（30）日、大年初四至初六（2月4日至6日），在花蓮車站前站出口設立新冠疫苗接種站，只要年滿18歲的民眾帶健保卡、身分證及小黃卡，就可以到車站的接種站施打BNT疫苗，隨到隨打。

●南投縣

南投縣政府指出，7個鄉鎮市包括南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、名間鄉、水里鄉及魚池鄉，除大年初一外，在春節連假從1月31日初夕至2月6日大年初六期間，總計33家醫療所提供疫苗接種服務。

南投縣政府指出，除大年初一外，在春節連假從1月31日初夕至2月6日大年初六期間，總計33家醫療所提供疫苗接種服務。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府指出，除大年初一外，在春節連假從1月31日初夕至2月6日大年初六期間，總計33家醫療所提供疫苗接種服務。（圖／南投縣政府提供）

●台南市

台南市政府表示，大年初一（2月1日）將於安定蘇厝第一代天府真護宮，上午8時30分至11時開設BNT疫苗接種站，預計提供約500劑，有意接種1、2、3劑的民眾，即日起都可上網預約。

台南市政府表示，大年初一（將於安定蘇厝第一代天府真護宮，上午8時30分至11時開設BNT疫苗接種站。（圖／台南市政府提供）

●高雄市

高雄市長陳其邁29日公布，春節期間高市一共準備疫苗2萬6千劑疫苗，提供莫德納、BNT及高端，並規畫兩處社區接種站，分別為美麗島捷運站及岡山慈濟。

陳其邁表示，美麗島接種站服務時間為每日上午11時至下5時，每日限額1888名，岡山慈濟則是上午9時至中午12時，及下午1時下午4時，每日限額888名，不分第一、二、三劑皆可施打。另外高市總計261家次提供疫苗接種服務。

春節期間高市一共準備疫苗2萬6千劑疫苗，提供莫德納、BNT及高端，並規畫兩處社區接種站，分別為美麗島捷運站及岡山慈濟。（圖／高雄市政府提供）

●屏東縣

屏東縣衛生局說，初一、初二（2月1日至2月2日）外，每日都有開設疫苗施打門診，2月5日也在屏東火車站加開BNT疫苗施打，提供1千個名額，相關資訊民眾可上屏東縣衛生局官方網站查詢。