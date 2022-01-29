今年春節有9天連續假期，內政部移民署各直轄市、縣（市）專勤隊春節期間不打烊，提供在台外籍人士遇有緊急須協助事項，都可向所在地專勤隊求助。內政部表示，春節期間在台居留的新住民，若居留證效期到期，只要在假期過後的第1個上班日，辦理延期居留，都不算逾期居留；來台就學的外籍學生，也可以直接上網申請延期居留。

內政部表示，受到疫情影響，移民署針對2020年3月21日（含）以前入境且合法停留超過180日的外國人，迄今已辦理20次自動延長，約有4千餘位外國人因此受益，並將持續配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況的評估，適時檢討調整。

春節期間公務機關休假，若在新春期間在台居留的新住民若遇到居留證效期到期，可在假期過後的第1個上班日，到內政部移民署各直轄市、縣（市）服務站辦理延期居留，只要在當天完成申請，都不算逾期居留，如果是來台就學的外籍學生，也可以直接上網申辦延期居留。

另外，針對預期外籍人士主動到案措施，春節期間照常受理，內政部表示，逾期外籍人士如主動到移民署各直轄市、縣（市）專勤隊，原則上都能免予收容，依規定繳納新臺幣2千元至1萬元逾期罰鍰後，由專勤隊協助辦理返國手續。

內政部呼籲，民眾身邊若有逾期居留的外籍人士，可鼓勵他們主動自行到案，讓他（她）們能回鄉與家人團聚。