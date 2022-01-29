綜合印度各媒體報導，印度首都德里，近日發生1名20歲的少女慘遭3名男子輪姦，事後還被大媽拖到街頭公審1個小時。過程中，大媽不只用漆潑黑她的臉，還把她頭髮剃光。更令人生氣的是，時間長達1小時，印度警方卻無人聞問。
這起事件是經過德里婦女委員會主席馬里瓦（Swati Maliwal）披露，才得以曝光。馬里瓦在推特上指出，「1名20歲的女孩遭到綁架並強姦，還被剪光頭髮並潑黑臉龐，事件長達1小時」。
從影片來看，少女的悲劇沒有因禽獸的慾望滿足而結束，影片中穿著橘衣的大媽將她頭髮剪光、臉潑黑，拖到街頭凌辱。隨著大媽對她一陣怒罵，一旁有人鼓掌，有人則助拳毆打少女，就是沒有人站出來制止這些人惡行。
馬里瓦表示，德里的地方大媽「慫恿3名非法賣酒的人」強姦了這名少女。我已向德里警方報案，所有犯罪男女都應被逮捕，女孩與其家人應受到保護」。
她難過地表示，「女孩身上多出很多不人道的傷口，她頭髮被剪光，臉也變黑了，只能在街頭失魂落魄的走著」。
媒體訪問受害人的姐姐，2021年11月，1名男孩愛上了這名受害者，最後卻自殺身亡。「他的家人將他們兒子的死因歸咎在我姐姐身上」。
警方則表示，這起案件是因為個人仇恨而對婦女展開性報復的事件。目前已逮捕4人，調查正進行中，並提供被害者相關協助。
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