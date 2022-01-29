कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया, उसे गंजा कर, चप्पल की माला पहना पूरे इलाक़े में मुँह काला करके घुमाया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूँ। सब अपराधी आदमी औरतों को अरेस्ट किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। pic.twitter.com/4ExXufDaO3 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 27, 2022

綜合印度各媒體報導，印度首都德里，近日發生1名20歲的少女慘遭3名男子輪姦，事後還被大媽拖到街頭公審1個小時。過程中，大媽不只用漆潑黑她的臉，還把她頭髮剃光。更令人生氣的是，時間長達1小時，印度警方卻無人聞問。

這起事件是經過德里婦女委員會主席馬里瓦（Swati Maliwal）披露，才得以曝光。馬里瓦在推特上指出，「1名20歲的女孩遭到綁架並強姦，還被剪光頭髮並潑黑臉龐，事件長達1小時」。

從影片來看，少女的悲劇沒有因禽獸的慾望滿足而結束，影片中穿著橘衣的大媽將她頭髮剪光、臉潑黑，拖到街頭凌辱。隨著大媽對她一陣怒罵，一旁有人鼓掌，有人則助拳毆打少女，就是沒有人站出來制止這些人惡行。

馬里瓦表示，德里的地方大媽「慫恿3名非法賣酒的人」強姦了這名少女。我已向德里警方報案，所有犯罪男女都應被逮捕，女孩與其家人應受到保護」。

她難過地表示，「女孩身上多出很多不人道的傷口，她頭髮被剪光，臉也變黑了，只能在街頭失魂落魄的走著」。

媒體訪問受害人的姐姐，2021年11月，1名男孩愛上了這名受害者，最後卻自殺身亡。「他的家人將他們兒子的死因歸咎在我姐姐身上」。

警方則表示，這起案件是因為個人仇恨而對婦女展開性報復的事件。目前已逮捕4人，調查正進行中，並提供被害者相關協助。