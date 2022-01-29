大和獅子會歲末寒冬讓愛串連，送愛到力行少棒隊、龍霄宮、南天明聖宮。（大和獅子會提供／盧金足台中傳真）

大和獅子會歲末寒冬讓愛串連，送愛到力行少棒隊、龍霄宮、南天明聖宮。（大和獅子會提供／盧金足台中傳真）

台中市大和獅子會結合台灣大和志工社會關懷協會，大和屋餐飲集團，前往力行少棒隊、北區龍霄宮、太平南天明聖宮分送愛心物質、禮券、救助金等，在歲末寒冬傳遞溫暖，並實踐大和家族長期回饋社會的核心價值。

大和獅子會會長何正仁表示，從去年7月1日至今年1月底，七個月來，大和獅子會彙整各界資源及獅友、企業募集的經費，用在社會公益服務投入超過1000萬元以上。

今年因疫情的不穩定因素產生許多原本在生活上比較困難的家庭、學童更加辛苦，因此大和獅子會快速的利用農曆年前發起「歲末寒冬讓愛串連」的活動。

21日在學童放寒假的前一天前往中部孕育最多棒球國手根基搖籃的力行少棒隊，分送給小球員們內裝有文具用品、益智玩具、閱本的幸福大禮包及點心、壽司等，力行少棒隊的小球員們非常多來自偏鄉原住民族、單親或隔代教養的家庭，期待小球員們除了努力在球場打球也可以有靜態的學習機會。

行善接力！23日結合太平南天明聖協會、南天明聖宮發送300份生活物質用品、救助金給太平地區中低收入之邊緣家庭。

此外，24日大和家族結合台中市北區龍霄宮管理委員會、明新里辦公處，發送50份內裝有生活廚房民生物質的幸福大禮包、200元全聯禮券、龍霄宮10元小紅包等給台中市北區明新里、明德里、長青里、立人里、健行里五里北區區公所登記低收入家庭弱勢家庭之里民。

同時擔任財團法人台中市李照雄慈善基金會執行長及龍霄宮主委的何正仁期待今年持續彙整大和家族的資源投入在社會公益服務外，也將整合李照雄基金會、龍霄宮的資源，擴大救助的力道。