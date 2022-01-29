農曆新年將至，各大公司在年假之前，都會陸續將年終獎金發放給員工，慰勞員工整年下來的辛勞，讓員工來年再接再厲，繼續為公司打拼，然而就有名網友在臉奢社團《爆廢公社》發文吐苦水，表示好不容易等到公司發年終的那天，興奮的打開網路銀行帳戶查看，看到金額的當下讓原PO大喊：當場吐血！

原PO看到年終金額差點吐血（示意圖／達志影像）

原PO在網路上發文表示，28日當天一早很開心，因為公司發放的年終獎金終於收到了，興沖沖的打開帳戶一看金額，竟看到僅「130元」，讓他瞬間傻眼，沒有一個月就算了，連半個月也沒有，原PO認為他雖僅入職一個月，但130的年終還是太誇張，因此發文氣問：「請問領這個年終，要如何過春節9天？」

原PO附圖佐證 （圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

貼文一出，不少網友也都認為這金額太誇張，紛紛表示：「竟然真的有公司年終會給130元」、「如果是真的，原PO趕快離職吧」、「你是不是剛入職一個月，給130元真的好扯」、「你確定是年終，不是年終的利息唉」、「真的假的，公司至少給1000吧」、「比留言數還少，好扯」、「如果不是匯錯，那就真的太誇張！」、「我年終只有2000，原本嫌少，但看到原PO這樣我應該要知足了。」、「留言都有400個，比留言數還少，好扯」

但也有不少網友「熱心的」幫原PO計算130的年終在年假九天可以如何花費，紛紛表示：「可以買兩箱小水喝到吐」、「130除以9啊，這樣很難嗎」、「一天一罐麥香夠了」、、「2杯大杯珍奶就沒有了」、「一天一顆茶葉蛋，應該夠」建議原PO可以先詢問公司較好的同事金額為何，若不對勁可以再藉機向公司上層詢問，千萬別讓自己的利益悄悄溜走。