搶攻今年底九合一選舉台中市議員席次，台灣民眾黨選在農曆春節前，由台北市副市長蔡炳坤公布首波提名名單，年後還將有第二波名單將公布。而在台中市長選戰部分，蔡炳坤強調，今年選舉一定是打選舉戰，他也在考量是否投入選戰，但目前家人較不贊同，還在溝通討論。

台灣民眾黨台中市黨部選在春節連續假期的第一天，舉辦「新春揮毫賀新年」活動，蔡炳坤與台中市黨部代理主委郭達鴻分別寫下「民眾」、「必勝」，5名台中市議員提名人則寫下「福虎轉乾坤」，展現民眾黨在藍綠夾攻下尋求的期許。

民眾黨台中市黨部指出，首波提名人選包括現任里長江和樹參選大里、霧峰區，同樣為里長的張睿倉則將投入潭雅神市議員選戰，另從事警職的林俊凱將投入東南區議員選舉、47歲許瑞宏將參選中西區、33歲洪鑫任參選南屯區議員，而年後也將公布第二波提名名單。

蔡炳坤表示，民眾黨是新的政黨，在選戰中要打的是團體戰，若有市長、議員及里長提名人，才能展現民眾黨的力量。他這段時間一直在評估，第一考量是參選必須提出讓台中市更好的想法，而台中確實有能更好的條件；另一考量則是個人主觀意願，目前家庭仍有不同意見，尚待更多的溝通與討論。

蔡炳坤強調，目前民眾黨在六都提名中都有「母雞帶小雞」的評估，桃園甚至考慮以海選方式徵選，依照選舉時程計算，約今年三、四月應該就能確定。身為搖擺州的台中市人口近幾年持續增加，民眾黨提名到底對藍或綠影響較大？目前其實還很難說。