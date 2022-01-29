太陽明星主控保羅本季表現也跟「小皇帝」詹姆斯一樣，完全不像36歲的老將！保羅29日貢獻21分、14助攻與10籃板的本季第2次、生涯第18次大三元，幫助太陽134比126曬昏來犯的灰狼，奪下9連勝，目前39勝9敗續居西區與聯盟老大。

太陽上半場就靠戴文布克的外圍火力，以及保羅的穿針引線，一路保持領先優勢，儘管主控羅素因為前役撞傷左腿脛骨缺陣，灰狼仍靠唐斯、愛德華茲兩大主力的強勢進攻，持續緊咬比分不放，打完上半場，太陽以74比66領先灰狼。

打到末節還剩1分22秒，灰狼把比數追成122比128的緊張局面，幸好已經完成大三元的保羅，先在最後1分05秒抄截得手，接著最後48.7秒兩罰中1，接下來場上形成罰球大戰，不過太陽仍用6罰中5的穩定罰球順利帶走比賽勝利。

太陽除了保羅大三元演出，戴文布克也攻下全場最高29分，外加9助攻、3籃板，卡麥隆強生23分，布瑞吉斯18分，沙梅特17分，畢約伯14分、12籃板；灰狼以替補射手比斯利28分最高，其中末節包辦20分，愛德華茲27分、10助攻，唐斯23分、9籃板。