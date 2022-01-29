橋頭地檢署指揮廉政署等單位搜索中油煉製事業部執行長徐漢的辦公室，起出現金2700萬元。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

橋頭地檢署指揮廉政署等單位搜索中油煉製事業部執行長徐漢的辦公室，起出一批現金。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

中油高層涉貪2710萬元疑案，煉製事業部執行長徐漢等人遭羈押禁見，檢廉人員也在第一波行動中於1名共犯住所查扣到180萬元現金，這筆金錢是否與徐漢有關連，專案小組將在春節過後，展開第2波偵辦行動進一步釐清。

據了解，檢廉專案小組26日前發動第一波搜索行動，在徐漢辦公室查扣2710萬元不明款項，同時也在1名共犯住所查扣到180萬元現金，不過，該名共犯並非媒體報導的李姓業者，且180萬元是否和徐漢有關將有待釐清，專案小組決定在春節過後，再度展開偵辦作為。

中油煉製事業部執行長徐漢，涉嫌在2020年透過採購案向業者收賄，橋頭地檢署接獲線報，26日指揮廉政署南部地區調查組等單位搜索徐漢辦公室，當場查扣現金2700多萬元。

檢方複訊後依涉犯貪汙、詐術投標等罪，聲請羈押徐漢及擔任白手套的劉姓業者獲准。

橋檢與廉政署南調組於日前接獲情資，由主任檢察官謝肇晶、廉政署駐署檢察官嚴維德與廉政署南調組、高雄市調處組成專案小組，追查發現徐漢2020年辦理一項上億元採購案時，藉職務之便向劉姓業者收賄，作為違法護航業者得標代價。

檢廉調查，劉男半月前剛從國外返台，才剛結束隔離檢疫，就在25日提著大皮箱到徐漢辦公室，專案小組認為不單純，向法院聲請搜索票，26日立刻前往徐漢辦公室等6處搜索，才打開一個抽屜就發現大筆現金，隨後在櫃子、衣服內也發現一疊又一疊鈔票，經查共2700多萬元。徐嫌對檢廉上門感到錯愕，完全無法交代金錢來源。

檢方複訊後，認為徐漢及白手套劉嫌，與李姓、黃姓2業者說法兜不攏，涉犯違背職務收受賄賂、政府採購法詐術投標等罪嫌，向橋頭地院聲請羈押禁見。法官27日凌晨4時裁准徐漢羈押禁見、劉嫌羈押；李、黃2業者分以80萬、30萬元交保。