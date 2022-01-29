美股今年開局出師不利，科技股慘成空頭狙擊目標，道瓊指數本周震盪劇烈，幾乎每天上下巨震千點，周五（28日）再度重演900點恐怖驚魂，所幸收盤前90分鐘，蘋果股價急拉、強彈近7%，加上10年期美債殖利率下滑，讓多頭士氣大振，激勵道瓊收漲逾500點，跟台股連動較高的費半指數上漲1.8%，但台積電只上漲1.06%；聯電ADR則續跌 0.75%，兩者股價憂喜參半。

在經濟數據方面，美國去年12月個人支出月減0.6％，為去年冬季以來首見萎縮，美國去年 12 月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增 4.9%，創近40年新高，預料將成為聯準會（Fed）3月啟動升息循環的依據。

Fed即將升息與大幅縮表，本周在利率會議中展現強勢鷹派立場，支持3月升息，且不排除每次會議都有升息可能，從利率期貨盤顯示，今年Fed基準利率將調升5碼。

周五（28 日）美股四大指數全面收紅。道瓊指數盤中一度殺低至33807點，收盤前90分鐘在蘋果急拉下，多頭一路反攻，終場上漲 564點（或 1.65%），收在34725 點；那斯達克指數上漲 417點（或 3.13%），收在13770 點；標普 500 指數上漲 105點（或 2.43%），收在4431點；費城半導體指數上漲 59點（或 1.83%），收在3303點。

蘋果財報亮眼，日前公布2022會計年度第 1 季財報（至2021年12月底），單季營收1239.45億美元，年增11.2%，創歷史新高；單季獲利346.3億美元，年增20.43%；預期今年首季業績（至3月底），有機會再創同期新高。

在蘋果股價強彈6.98%領軍下，四大科技天王跟著衝高，亞馬遜上漲3.11%；Alphabet（Google母公司）上漲 3.37%；微軟上漲 2.81%；Meta（原臉書）上漲2.4%。

費半成分股也終於一吐怨氣。輝達（NVIDIA）與高通分別勁揚4.08%、3.48%漲勢最猛；超微（AMD）上漲 2.57%；應用材料上漲 1.77%；英特爾 下跌 0.67%。台股ADR部分，台積電 ADR反彈1.06%；聯電 ADR則續挫0.75%，兩者股價憂喜參半。