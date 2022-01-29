22年前捲入台南歸仁雙屍命案的謝志宏，遭關押18年多，被判9次死刑及死刑定讞，因不斷伸冤加上檢方提出新事證聲請再審，改獲判無罪，謝共遭關押6834天，律師團聲請刑事補償，台南高分院原本裁定1日3500元折算，可獲2391萬元，謝聲請覆審，台南高分院日前改以1日5000元上限折算，謝可獲賠3417萬元。

謝志宏律師涂欣成說，謝志宏改判無罪定讞後，律師團即以一日5000元折算，提出3417萬元刑事補償聲請，他認為，這個金額對謝志宏是合理的補償，但法院依公務員違法與否及謝所受損害綜合考量，裁量以1天3500元折算，比例失衡，向司法院刑事補償庭聲請覆審。

歸仁雙屍命案發生在2000年6月24日，謝志宏與郭俊偉被控性侵殺害1名女子，又殺害路過目擊老農，警方逮捕郭俊偉，郭咬定謝志宏為共犯，全案歷經11年審判，2001年至2010年，最高法院7度發回更審，宣判謝志宏死刑，謝志宏不斷強調他沒殺人，經檢察官聲請再審，2019年3月14日獲釋，直至2020年5月15日改判無罪確定。

合議庭認為，謝志宏人生長達18年羈押在監，不僅與外在社會脫節，且經歷多次被判死刑，身心備感壓力的精神折磨，最終考量他羈押期間所受痛苦及名譽減損，因此，改以一日5000元上限折算，再補償他1025萬1000元，若加上先前裁准的2391萬9000元，謝志宏共可獲得3417萬元的補償。

謝志宏目前如常生活，面對冤獄可獲刑事賠償金額，他只簡短說，感謝司法做出補償。