陳零九與第七屆台大流唱營學員合照。(滾石唱片提供)

陳零九27日受邀至第七屆台大流行音樂歌唱營（簡稱流唱營）擔任講師，他分享心路歷程，表示經歷最多磨練是在23、24歲時當街頭藝人，那時候在信義威秀唱半夜和凌晨的時段，因為那時間很多從夜店喝醉的人出來會投比較多錢，還記得最好笑的是遇過當時在唱〈新不了情〉，但一旁有人在打架，甚至最後拿出電擊槍電人，在唱歌的時候就看到有一個人不停在旁邊的地上抖，回想起來覺得哭笑不得。

講座話題五花八門，現場學員對最近最熱門的元宇宙話題深感興趣提問，陳零九先開玩笑說大家一定要買，但也強調在這之中一定有非常多的炒作和風險存在，同時用淺而易懂的方式和同學解釋虛擬貨幣，也分享自己的經驗，在去年底開始投入幣圈，寫了一首demo發行NFT卡片，將版權分成等分，在42秒鐘就賣完了九張。他認為現在詞曲創作是有所謂的定價，但這些心血、藝術真正的價值其實不該有個價格，應該要由市場去決定。對他來說，自己的思想、藝術被某些人認同了，這就是NFT的魅力。

另外講到團體五堅情，陳零九表示因為有5個人，所以要做的事就少了一點，CP值很高，五個人的合作模式很舒服，也笑說可能對於男團來說，大家年紀比較大了，不太會去爭取所謂的C位，讓全場同學哄堂大笑。而目前五堅情正在緊鑼密鼓地籌備2月19日將要登上高雄巨蛋舉辦的首場萬人演唱會，期待能將最好的表現呈現給歌迷們。