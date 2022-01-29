台南六甲落羽松季開幕，市長黃偉哲邀民眾做好防疫來走春。（劉秀芬攝）

台南六甲落羽松季開幕，市長黃偉哲邀民眾做好防疫來走春。（劉秀芬攝）

「2022六甲落羽松季」活動29日開幕，台南市長黃偉哲親自出席，與現場民眾一同體驗六甲區冬季限定美景，黃偉哲表示，今年六甲區公所在周邊種植花海，另也展示裝置藝術作品，現場更安排活動表演及市集，豐富精彩，歡迎遊客做好防疫措施，前來觀賞遊玩。

黃偉哲表示，六甲落羽松真的很漂亮，形容落羽松的美景讓人「眼睛懷孕」，因為南台灣天氣相對溫暖一點，所以落羽松季比較慢，現在終於看到落羽松慢慢變成紅色，又正逢春節假期，相信將吸引人潮前來旅遊走春。

六甲區公所連續幾年舉辦落羽松季行銷活動，每年都有不一樣的創意，區公所表示，為了搭配落羽松浪漫美景，特別規畫花海景觀，鼓勵鄰近農田農民在休耕期種植油菜花、蕎麥、百日草、波斯菊及向日葵等，以不同的花色系列來鋪陳花海景觀，與冬季菁埔埤的湖面煙波相互輝映。

此外，周邊也展示南市環保局美學班利用環保回收物精心設計的裝置藝術作品，及由南六公益慈善基金會贊助的花燈及老虎公仔等，喜愛拍照打卡的民眾千萬不要錯過。

六甲區公所近年也陸續盤點六甲老屋及古廟、特色美食、埤塘資源，製成「來稻六甲松鶴玩」觀光旅遊地圖、「六甲美食趣」美食地圖、「六甲埤塘map」，歡迎遊客按圖索驥吃美食、賞美景、尋老屋、訪古廟，更可延伸到周邊景點探訪。