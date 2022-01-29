台北市長柯文哲前年力推「數位里辦基礎建設」計畫，即便試辦階段背負罵名，今年1月仍配發iPad平板電腦及讀卡設備給全市456個里，豈料內建軟體超難用，反拖垮行政效率，被基層譙到翻，10多名里長為此列下10大缺失要求改善。北市民政局允諾，會盡力修正系統問題。

數位里辦計畫推行1年餘，還曾動用北市2020年1700多萬二備金，進行第1階段試辦，柯文哲過去還誇下海口，要把系統運用在施打新冠肺炎疫苗卻卻沒派上用場，第2階段試辦里長使用率仍低，北市卻在系統尚未完善建置的情況下，要求里辦數位建設系統在1月底前全面上線。

強推結果不盡人意，數十名里長氣得列出10大缺失，向柯文哲當面陳情，質疑內建軟體功能單一又難用，大大降低行政效率，比紙本作業來得更差，連市府自行開發的台北通、行動防災APP都無法下載，甚至連國內主要通訊軟體Line都無法安裝，耗資千萬的平板恐淪為擺飾品。

文山區華興里長陳峙穎舉例，各里辦目前僅有1台平板，遇上大規模活動時，難以消化巨量人潮，且在功能不夠完備的情況下，要修改資料簡直難上加難；他感嘆，其實里長大多支持數位化，目的是提升效率，但數位里辦卻將效果打折，導致許多里長乾脆不用。

對此，民政局自治行政科長方英祖強調，收到里長回饋後，都有請北市資訊局協助修正，包括安裝常用軟體，排除系統問題等等，都會盡量更新、優化，市府從區公所方獲得里長意見後，都有和當事人確認細節。

方英組允諾，2月底前會把里長建議的細項問題全數修正，像是驗證里民身份，可使用台北通、身分證及健保卡，也會新增手動輸入以便修改錯誤內容，同時協助里長安裝需要的App，他強調政策年初才正式上路，一定有許多待改進之處，會逐步將里長的回饋意見慢慢修正。