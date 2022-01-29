國民黨立委許淑華為改善南投縣仁愛鄉力行產業道路（投89線）交通，成功向公路總局爭取1.4億多的工程經費，除施作瀝青混凝土路面、明隧道延長及導水豎等設施增設，還趕在今年1月堤前啟用「發祥明隧道」，以促進部落發展與經濟。她親曝此消息後獲得超過9000個讚，網友對她的表現相當讚許，有人更直呼「國民黨有希望」。

許淑華26日在臉書發文表示，仁愛鄉力行產業道路（投89線）過去逢雨必坍，道路顛坡崎嶇程度讓其屢屢躍上新聞版面，她為此曾在交通委員會，針對投89線改善計畫向交通部長提出質詢，希望獲得專案補助。

許淑華指出，投89線46K＋300處在泰利風災時受到嚴重損害，經過南投縣縣長林明溱提報中央，並在她的積極爭取下，公路總局核定約1億4千多萬工程經費，用於施作包括瀝青混凝土路面、明隧道延長及導水豎等設施增設，終於在今年1月提早完工。這條隧道除帶給3村6部落2000多位居民一條更安全、更便利的回家道路，同時也促進部落發展與經濟。

此文獲得超過9000個讚、超過200則留言，網友紛紛表示：「每次看到妳就覺得國民黨有希望」、「藍營很多人都很優，就是黨中央很接不上軌道」、「國民黨少數正常人」、「唯一支持許淑華」、「神力女超人內外兼具」、「南投有妳真好」、「未來的南投縣長讚啦」。