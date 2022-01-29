新竹縣政府在國1竹北、湖口及國3關西、芎林、寶山等5處交流道出入口，新植栽4萬多株時令草花與灌木，以百花綻放迎春節，同時完成竹北交流道旁斜張橋燈具整修，打造道路優質景觀風貌，讓剛下交流道抵達新竹縣的民眾，就能感受年節的喜氣。

縣長楊文科表示，年節即將到來，為讓進入新竹縣的遊客可以感受到年節的花漾氣氛，縣府在有限經費下，在竹北市光明六路東一段國1交流道等，種植時令花草做「重點式」妝點，運用色彩豐富的多年生灌木，創造多層次的視覺景觀，帶來煥然一新的感受。

楊文科認為，交流道附近做綠美化，可以增加生態綠色美景外，也能達到淨化空氣的效果，同時透過巧思盛裝迎賓，打造處處綠意草木盛開的景象，更能創造優質的都市景觀，也為春節帶來一場「花藝」的視覺響宴。

工務處表示，此此在竹北等5個交流道等重要節點出入口與島頭處，新植4萬6千株時令草花與4千多株灌木，利用複層植栽搭配手法，依照植栽特性及色彩層次變化，設定不同植栽高度，呈現景觀色彩的變化與明亮度，讓平凡的交通道路增添色彩，為市容景觀注入新的生命力。

另外，在竹北交流道旁的斜張橋，身為新竹縣門面，因燈具早已超過使用年限，高低溫差水氣滲入，導致燈具易發生短路故障，縣府去年6月辦理招標委託廠商全面檢修，趕在農曆年前修復完成並重新啟用，提供返鄉經過駐留竹北的民眾一番新的氣象，也給居民及遊客優美的夜間景緻。