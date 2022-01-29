巨城行動外帶回歸，攜手館內近百家餐飲品牌，超過1500項商品，方便民眾在家享美食。（遠東巨城提供／邱立雅竹市傳真）

迎接農曆新年，Big City遠東巨城購物中心吃喝玩樂一站購足，最強活動實體線上齊登場。2022北台灣唯一「Muse動漫淘樂園」搶先開跑，大年初一舞獅搭配戰鼓磅礡演出、開春紅包禮，還有巨城5大復古美景拍照打卡活動抽開運金，全館消費滿額贈以及一系列年節精采表演，2月1日至2月16日於指定專櫃當日單筆消費滿888更有機會抽中「Gogoro VIVA MIX belt」機車。

動漫迷引頸期盼的「Muse動漫淘樂園」，1月27日至2月28日在巨城1F創藝廳隆重登場，3米高的《鬼滅之刃》人氣角色「嘴平伊之助」氣球偶領軍，帶來獨家《東京復仇者》、《刀劍神域》等經典場景，供大小朋友與主角群拍照打卡，動漫神劇《夏目友人帳》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《JOJO 的奇妙冒險》等日本原裝熱門商品5折起，還有獨賣首發新品、紅配綠1＋1超值挖寶區以及超夯限定福袋，吸引朝聖人潮一起迎接虎年到來。

春節9天連假熱鬧活動輪番上陣，大年初一早上10時30分精彩的祥獅獻瑞慶開年，活靈活現的舞獅在梅花樁上採青象徵大發利市、獅群與民眾歡喜互動祈願來年順利。11時遠東巨城購物中心開店迎賓道賀新年好，大門口福氣滿滿紅包牆限量588份供民眾討個好彩頭，下午2點雷霆戰鼓亦將帶來震撼人心的演出。年初二至年初六多位街頭技藝的台灣之光帶來雜耍戲劇、花式劍玉、軟骨特技、炫麗火舞等拿手絕活。

戶外活動精彩，數位活動同樣豐富，巨城「Big回憶 打卡舊時光」搭上復古列車佈置五大華麗造景，初一至初六在指定景點拍照打卡，並上傳巨城FB粉絲專頁或IG，就有機會抽中購物抵用券。

巨城得來速強勢回歸過年期間不打烊，即日起透過巨城APP美食外送服務，不用出門即可享用館內數十家異國料理與可口餐點送到家，使用APP線上預約外帶或電話訂餐外帶，於約定時間至民權路創藝大樓前專用車道，享免下車快速取餐服務，近百家餐飲品牌、精選超過1500項美食商品供消費者選擇。