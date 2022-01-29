春節9天連假期從29日開始，天氣濕冷，新竹縣北埔老街、內灣老街、尖石風景區及關西六福村主題遊樂區等旅遊熱點，遊客並不多，縣府預計2月2日大年初二，可能會湧現人潮，呼籲開車民眾多利用替代道路，以免壅塞。

交旅處長游志祥表，新竹縣春節出遊的高峰期集中在大年初二到初四，較擁塞的道路包含到關西六福村的縣道118線，北埔、峨眉與五指山的台3線，及尖石、內灣的縣道120線等，將由警察局加強疏導。

為避免風景區交通壅塞，縣府規畫替代道路為，關西六福村從國道3號走118縣道、竹18線到六福村。北埔老街從台68線轉北興路走台3線到北埔老街。若北埔老街停車空間不足，警方會適時封閉台3線南下方向左轉南興街的路口，引導車流直行至中山路口再轉入老街，避免車輛在路口回堵。

由北埔老街或綠世界離開的車輛，建議行駛替代道路，警方將引導走台3線南下到中山路口右轉，往國道3號寶山交流道。進入竹東準備上台68快速道路的車輛，則可由台3線與中正南路口左轉，行駛中正南路、工業一路，再左轉北興路一段後上台68快速道路。

最容易出現塞車的內灣和尖石風景區規畫替代道路為，關西方向從內灣120線、永豐橋口直走到十分寮路口右轉台3線。

往竹東方向從內灣120線到永豐橋左轉，經水防道路、增昌橋、仁愛街或水防道路到台3線。

或從內灣大橋走內豐道路，經水防道路、增昌橋、仁愛街或水防道路到台3線。

往年春節期間，內灣車潮眾多，交旅處建議遊客可將車停在距離內灣約1.2公里外的防汛道路，在「不怕餐廳」後方，可免費停放150輛汽車；或停在台3線九讚頭火車站前廣場，轉搭內灣線火車進入內灣老街遊玩。