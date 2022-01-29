年底即將進行縣市長選舉，各黨佈局也陸續展開。《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，分析2021年下半年至今，六都之外、全台16縣市首長網路聲量，結果顯示民進黨籍的屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌3人穩坐聲量冠軍。該分析更指出，目前泛綠陣營猛打藍營現任縣市首長土地爭議的攻勢，造成一定影響，對於空戰處於弱勢挨打地位的藍營來說，恐面臨被拔樁、兩面不討好的窘境。

根據輿情民調網站《TPOC台灣議題研究中心》統計，國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙因涉開發案，1月初遭檢調大動作搜查，後以被告身份無保請回，但事件發酵後，網路上關於林的討論大幅增加，她的聲量從上半年第11名躍升至第4名。至於第五名起則分別是雲林縣縣長張麗善、彰化縣縣長王惠美、花蓮縣縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、新竹縣長楊文科、嘉義縣長翁章梁。

另外，該分析指出，網路數據顯示，目前泛綠陣營猛打藍營現任縣市首長土地爭議的攻勢，已經在社群上造成一定程度的影響，「2022瓦解地方派系」意圖明確、來勢洶洶，倘若綠營持續操作兩面手法，一方面在空戰上透過新聞媒體、網路社群平台爆料，另一方面在陸戰向地方派系招手、吸納其基層支持者，對於空戰處於弱勢挨打地位的藍營來說，未來不僅要反覆面對拆彈的難關，也恐面臨被拔樁、兩面不討好的窘境，實在不可不慎。