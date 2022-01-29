台中市府輔導的天津路服飾商圈及一中商圈，分別於19日至30日辦第19屆「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」，一中商圈接力於1月28日至2月13日舉辦「2022一中商圈虎氣啦！迎福市集」，由於國內本土疫情升溫，經發局輔導商圈加強年貨大街防疫，年節宣導各項防疫措施，讓民眾有安全購物環境。

經發局指出，年貨大街是春節活動之一，往年年貨大街活動吸引數十萬民眾前來，今年拚經濟更不能忘防疫，活動期間工作人員及民眾應全程佩戴口罩、入口處落實實聯制、量測體溫及手部消毒、活動安排社交安全距離宣導員，宣導民眾保持社交安全距離、執行容留人數管制，並於出入口清楚標示容留人數，且宣導活動從業人員應儘速接種新冠肺炎疫苗第二劑疫苗。

針對年貨大街飲食規範，將依中央流行疫情指揮中心「歲末／跨年大型活動防疫準備注意事項」辦理，如需設置專屬飲食區，須經地方政府審核同意，該區域可供民眾脫口罩飲食，但須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並禁止邊走邊吃，也不開放試吃，以最嚴謹的防疫措施舉辦活動，讓市民安全無虞逛年貨大街。

經發局表示，天津年貨大街虎虎生風好彩頭，活動期間至商圈會員店家消費滿300元即可獲得摸彩券，活動倒數計時中，請把握良機，搶便宜、抽大獎，添新衣迎新年。

一中商圈年貨大街集結風味小吃區、創意市集區、親子遊憩區及公益滿滿區等多元攤商，且活動期間至一中商圈會員店消費滿100元，即有機會好禮帶回家。

經發局強調，兼顧守護市民健康及商圈經濟，市府已啟動「年貨大街春節防疫專案」，要「加強部署、從嚴面對、加重處罰」，未依規定配合防疫政策、經勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》規定，裁處3000元至1萬5000元罰鍰，希望參與民眾都能配合規定，安心採買過好年。