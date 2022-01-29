縣長徐榛蔚與夫婿立委傅崐萁今到果菜市場，了解年節蔬果供應情形。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

農曆春節，蔬果需求量大增，今年因天候穩定，蔬菜到貨量大，春節期間每日到貨量為317公噸，較去年增加約13％，總交易均價也稍有下滑至18元。花蓮市果菜市場抽查蔬果農藥量暴增至7千件，嚴格把關，確保消費者年節吃得安心、吃得健康。

為確保春節期間蔬果正常供應，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁今與農業處長吳昆儒，前往花蓮市果菜市場視察，關心農曆春節蔬果供應情形，蔬果運銷合作社表示，今年年初氣候穩定，各類農產品供應量充足，可滿足春節市場需求。

徐榛蔚表示，今日是春節連假的第一天，相信越接近過年，採買人數會越多，除了可以到市場採買優質蔬果，也歡迎到年貨大街採買年貨，為過年做好準備。採買過程中，徐榛蔚、傅崐萁和攤商寒暄，也瞭解攤位上的青菜、大蘿蔔、棗子及椪柑等各類蔬果品質。

花蓮縣蔬菜運銷合作社理事主席李順德指出，今年年初氣候穩定，農產品供應量充足，各項蔬菜總到貨量較去年增加約13％，部分不足品項由屏東及西部調運供應；因此春節期間，水果供應量每日平均約85噸。蔬菜拍賣交易量112公噸，另於外縣市調運進場量約120公噸，總計春節期間每日到貨量為317公噸，蔬菜拍賣平均交易價格約為18元，價格及供貨量維持穩定。

他說，由於氣候平穩，到貨量較去年增加13％（約13公噸），足以滿足春節市場整體需求，總交易均價下滑至18元，跌幅約25％。

李順德表示，春節蔬果需求量大增，為保障消費者飲食安全，已加強執行農藥殘留檢驗，透過生化法快篩及拉曼法抽驗各產銷生鮮蔬果，春節前檢驗件數從每月3千多件增加到7千件以上，嚴格把關確保安全。花蓮市果菜市場自除夕（1月31日）起休市，初四（2月4日）開市。