大陸澎湃新聞29日報導，「美國政府即日起將授權其外交官撤離駐中大使館」？並無其事。美國駐中國大使館稱「美國駐中使團的運行狀況並未發生改變」。「授權離開」被批准和外交關係破裂沒有必然聯繫。中國外交部回應，因「無法忍受中國嚴格的隔離政策」而申請「授權離開」的決策邏輯難以自圓其說。

大陸《環球時報》26日報導，該報記者25日深夜從消息人士處獨家獲悉，美國國務院擬以「中國疫情狀況」為由，批准其駐華使領館「授權撤離」。是華盛頓圖謀對北京冬奧會搞所謂「外交抵制」的又一行動。近日在中文網路流傳消息稱，美國政府25日正式通知中國，即日起將授權撤離駐中大使館。

該消息隨後被傳播至推特平台，產生了變形。有推特用戶聲稱，美國大使館將從中國撤離，這意味著中美「與斷交還差半步」「世界各國都會重新站隊，重新洗牌」，暗示中美關係已經破裂。

美國政府是否在25日授權其外交官撤離駐中大使館？「授權撤離」是否就意味著國家間外交關係破裂呢？

澎湃新聞查證，北京時間1月26日下午，路透和美國有線電視新聞網（CNN）分別就網傳「美國政府授權外交官撤離駐中大使館」消息發布報導，稱據知情人士透露，美國駐中使團確實在本周一（1月24日）向美國務院正式發送了「授權離開」申請，理由是無法忍受所謂「中國嚴格的隔離政策」。

但報導還提到，美國國務院還沒有批准此項申請。在1月25日接受路透採訪時，美國國務院聲明，美國駐中使領館的運行狀況未有改變。一位未具名發言人向路透表示，使領館運行狀況的改變只有在基於外交人員及其親屬的健康和安全受到威脅時才會發生。

CNN文章聲稱，美國駐中使團此次申請的「授權離開」，指的是美國政府給予使領館雇員及其家屬選擇離開其工作的國家一段時間的權利，直至他們感到合適時再返回。但「授權離開」與被置於強制撤離語境下的「命令離開」有本質不同。

按照慣例，美國政府向其領事館發布的「授權離開」意指允許美政府雇員自願選擇是否離開，他們的離開不是「被規定」（required）的。「命令離開」則屬於按規定必須離開。

不過，無論是「授權離開」還是「命令離開」，都不意味著國家間的外交關係已經發生破裂。

經核查，目前在美國國務院網站上，找尋不到美國駐中使團申請「授權離開」的公開文件資訊，更沒有關於美國駐中使團工作人員被批准「授權離開」的消息，遑論美國駐中使團將撤離中國。

美國駐中大使館在1月26日晚間在微博發聲，確認了「美國駐中使團的運行狀況並未發生改變。」

針對外媒聲稱的美國使團因「無法忍受中國嚴格的隔離政策」而申請「授權離開」行為，外交部發言人趙立堅26日例行記者會上回應表示，美方的決策邏輯難以自圓其說，中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿。

綜合目前已有資訊，可知網傳「美國政府即日起將授權撤離駐中大使館」的資訊並無其事。美國駐中使團的運行狀況尚未發生改變。