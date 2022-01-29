大陸官媒英文《中國日報》網29日消息，消息人士向《中國日報》透露，美國有關方面於近日制定計畫，欲誘拉運動員在北京冬奧會期間製造事端。

消息人士表示，該計畫包括鼓動各國運動員以各種理由表達對中國不滿、消極比賽甚至不參加比賽；美方還承諾，對加入該計畫的運動員提供高額獎勵，並將調動全球資源「保護」選擇消極比賽的運動員的「個人聲譽」。

該消息人士指出，這是美國反中勢力將體育運動政治化、蓄意干擾破壞北京冬奧會的又一例證，徹底暴露了美國反中勢力是北京冬奧會乃至國際奧林匹克事業的「麻煩製造者」。

消息人士進一步表示，美反中勢力企圖用金錢收買運動員，慫恿他們從事與運動員身分不符、與體育競技無關的活動，同《奧林匹克憲章》精神和規定背道而馳，也是對運動員正當合法權益和國際奧林匹克事業的嚴重損害；美國反中勢力利用運動員搞政治操弄的圖謀用心險惡、手段卑劣，必將受到國際社會和各國運動員唾棄，絕不會得逞。