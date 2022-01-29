受本土疫情影響，指揮中心緊縮防疫政策，如餐廳若未落實實聯制，就不准內用。一名網友PO文表示，他發現「最近手寫實聯制的人變多了，而且大部分是年輕人」，被其他網友揭發背後真正目的。

實聯制上路後，為體恤不熟悉智慧型手機操作的長者，超商、賣場、店家都會提供紙筆，以手寫方式留下資料。不過原PO觀察發現，最近加入手寫行列的年輕人反而變多了，「仔細看了一下，這兩天寫紙本的人超多，一天就10幾個，前幾頁大概一天才一個，發生什麼事了嗎」。

「很簡單，不想被匡列隔離」、「不想收到疫調通知」，「快過年了，想好好跟家人吃年夜飯」、「手機掃會留下記錄，手寫可能一輩子都找不到人」、「難道店員會當場跟你確認嗎？都做個樣子而已」、「別問，大家還要過年」。

不少網友痛批，這些鑽漏洞的人心態可議，「手寫魔人真的破口」、「留假資料的就是垃圾，出事怪誰」、「亂寫涉及偽造文書」、「低能兒，扯公衛後腿」。