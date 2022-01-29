今天是春節連假第一天，高雄各地交通大致順暢。高雄市府交通局智慧運輸中心指出，上午為國道10號左營端至鼎金系統雙向車流量大，其餘路段車流及車速皆正常，在觀光地周邊也還沒出現大量車流。

高雄市府交通局智慧運輸中心統計29日截至11時30分，針對「春節連續假期」路況，在國道1號：中正／高速、三多／高速周邊車流稍多、車速正常；其餘交流道車流及車速皆正常；國道3號：田寮交流道、燕巢系統東向車流正常、車速正常；國道10號：左營端至鼎金系統雙向車流量大；其餘路段車流及車速皆正常。

另外，在省道及快速公路，台88線所有路段車流及車速皆正常。台1線、台3線、台17線、台20線、台22線、台25線、台28線、台29線車流正常。市區其餘主要路段車流正常。

而在觀光遊憩區周邊，在各景點像是哈瑪星西子灣、旗津、壽山、駁二特區、佛光山、旗山老街、鼓山輪渡站等地區週邊交通正常。交通運輸場站部分，像是高鐵路／翠華路高鐵站、建國路／中山路火車站、中山四路機場周邊交通正常。

針對農曆春節以及2022台灣燈會活動即將來到，高雄市政府警察局也於春節連續假期前針對高雄市12個重要風景區，包括三鳳中街、西子灣、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口、藤枝二集團櫻花公園、大樹舊鐵橋等風景區，週邊道路及銜接重要道路及國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道，沿線規劃警力加強疏導交通，全天加強監控車流因應車流變化。