蘋果周四公告2022會計年度第一季財報，營收1239.45億美元，年增11％，創下歷史新高，獲利首次突破300億美元達346.3億美元，刺激蘋果股價上漲近7%，這也讓持有5%以上蘋果股票的波克夏（Berkshire Hathaway）公司單日賺進逾98億美元（約新台幣2720億），波克夏由「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌管。

CNBC報導，蘋果營收創新高，優於市場與分析師預期，執行長庫克（Tim Cook）受訪時也強調，供應鏈問題已獲得改善，且通膨壓力雖然明顯，但並不會對蘋果的財報表現造成影響，目前也不打算提高價格。

蘋果財報表現亮眼，刺激股價上漲近7%，使得波克夏單日持股總價值暴衝98億美元，根據金融機構FactSet數據，波克夏於2016年開始增持蘋果股票，目前持有蘋果約5%以上的股票。

波克夏是巴菲特旗下公司，他也曾多次公開讚揚蘋果，「我不認為蘋果只是一支股票而已，我認為這是我們公司的第三項業務，甚至可以說是世界上最好的業務，且蘋果iPhone生態系很有黏性，並鼓勵客戶定期升級，這讓蘋果成為更安全的投資，他們比較像一間消費公司，而不是科技公司。」

對此，庫克也回應巴菲特的稱讚，他說：「我們的理念是長期經營公司，因此我們能夠擁有對蘋果進行長期投資的投資者，是一件令人難以置信的事情。」