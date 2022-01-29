台中市府以圖示向消費者釋疑，春節期間，7日猶豫期怎麼計算？（台中市府提供／盧金足台中傳真）

消費者網路購物依法有7日猶豫期可解約退貨，但猶豫期間遇到今年春節長達9天的連假，若聯絡不上賣家，消費者如何主張解約權利呢？台中市法制局局長李善植表示，7日猶豫期的末日，即最後1天如為假日，消費者可於假日後第1個上班日，通知賣方解約退貨。

李善植指出，依《消費者保護法》規定，網購除特殊商品外，原則上都有7日猶豫期，消費者購買後，不管是到貨前或到貨後7日內，都可以通知業者解約退貨，且不用說明任何理由。

至於「7日」的計算方式，依民法規定，是從收到貨後的隔天起算第1日，且如果第7日適逢假日，退貨的期限會順延至第一個上班日。

以今年春節連假為例，如消費者在放假前收到包裹，只要7日猶豫期的末日是落在1月29日至2月6日間，則解約通知的截止日都會順延至2月7日，消費者在當日通知賣方解約退貨，都仍算在法定猶豫期內，賣家不得主張逾期拒絕退貨。

李善植強調，並非所有網路購物都可適用7日猶豫期，依《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》，如年菜等保存期限短的生鮮食品、有時效性報章雜誌、已拆封的個人衛生用品等，賣家可於銷售網頁上載明，排除適用猶豫期規定。

法制局提醒，消費者購買這類特殊商品前，建議先確認有購買需求再下單付款，避免到貨後不符需求，卻無法退貨。

近幾年網購糾紛申訴案持續增多，尤其是「一頁式網路廣告」購物爭議更是倍數成長，建議消費者網路購物應把握三原則：

一、下單前：多了解賣家資訊，包含商業登記資料、台灣聯絡資訊、經營年資及賣場評價等，比較商品價格是否合理。

二、下單後：將商品廣告頁面及訂單（付款）憑證截圖保存

，並持續追蹤商品出貨狀況。

三、取貨後：盡速檢查商品並全程錄影，保留商品外包裝的托運單及發票，如想解約退貨，請把握7日猶豫期，通知業者解約退貨。

春節連假期間，無論是除舊布新或走春送禮，都帶來一波購物潮，民眾消費如發生爭議，可連結行政院消費者保護會申訴系統線上提出申訴，以保障自身權益。