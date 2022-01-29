租客匯款後欲聯繫看屋，陳嫌卻以各種藉口推諉，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市某知名租屋網，張貼全新裝潢、租金略低於一般租屋行情，吸引不少租客詢問，房東要求租客「加LINE」聯繫，隨後再以物件搶手請租客匯款押金，租客匯款後欲聯繫看屋，房東卻以各種藉口推諉，經被害人報警，刑警大隊偵七隊查獲嫌犯陳姓男子，初查約12名被害人遭騙，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局刑警大隊偵七隊指出，35歲陳姓嫌犯要求房客「加LINE」聯繫，隨後再以物件搶手請租客匯款押金，嗣租客匯款後欲聯繫看屋，房東卻以各種藉口推諉，最後退出LINE群組或封鎖，被害人求助無門才驚覺被騙報警。

「您好，我是房東林小姐，現在這間物件很搶手，已有一組租客想先付押金讓我安排他們優先看屋；但我比較喜歡你們這組，如果你願意先付一個月押金，我就幫你保留物件…」；警方指出，陳嫌利用這樣的手法，讓被害人遭詐財約1萬5000元至2萬5000元不等。

警方調查發現，該知名租屋網之註冊號碼皆為人頭電話，經報請台中地方檢察署指揮偵辦，實施偵查蒐證，交叉比對發訊位置，掌握相關涉案事實後，日前查緝陳嫌到案，查扣作案手機、數十張電話卡、WIFI路由器、行動網卡等證物。警方陸續解析證物發現，陳嫌透過人頭資料刊登租屋物件，再利用華麗的物件照片，吸引租客加LINE聯繫，詐騙押金得逞後隨即封鎖被害人，讓被害人難追回押金。

刑警大隊長林明佐表示，年節過後，開學將至，許多學生開始上網尋找開學後的租屋物件，詐騙集團也將觸角伸入租房物件，分析過往案例，詐騙集團經常利用各種重要時節，讓民眾容易落入設計詐騙陷阱。