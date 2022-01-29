吳宗憲愛女吳姍儒（Sandy）今（29日）在台北文華東方酒店席開40桌，與交往5年的王先生舉辦婚禮，多位圈內人到場祝賀，與吳姍儒一同主持《36題愛上你》並奪下金鐘獎的炎亞綸，透露新娘前1、2個月前就相當焦慮，「每次錄影都會說好緊張喔，因為好多事情要準備，結婚根本就是在整新郎新娘」，而他也為了遵守婚禮服裝規定，特別穿上西裝，但因為最近剛搬家臨時找不到內襯，只好開深V性感出席，急忙解釋不是故意要穿得這麼露。

甫升格人妻的曾沛慈也首度露面，身穿一套紅色洋裝，和老公喜氣洋洋地到場，說自己到達婚禮現場後非常感動，「這就是吳姍儒夢想中婚禮的樣子」，也分享了升格人妻的心情，「目前幸福指數已跟我的身高一樣高」，但也笑說有點噁心，因為自己不擅把內心的感情話說出來，也強調「新婚就是幸福兩個字」，至於造人進度，她回應「 我今年不會生小孩，想先過2人世界，把接下來工作計畫完成，養身體，還要發片蠻忙的，忙完再進行下一階段」。

邵雨薇今也一身金色禮服亮麗出席，被問到是否有帶男友一起來見習婚禮，她透露，吳慷仁正在忙拍戲，昨天還一連拍了23小時都沒休息，所以今天是獨自一人來參加婚宴。至於結婚進度，她則說：「現在工作已經接到年後了，我們倆都滿忙的。」似乎是沒打算今年與吳慷仁結婚。另外，Paul夫婦、梁赫群夫婦 、詹子晴夫婦、簡嫚書夫婦、Nono朱海君夫婦、金剛小嫻、黃鐙輝夫婦、小馬夫婦、楊小黎、Kid、紀卜心、柯有倫、小刀、李愛綺、張琪惠、黃豪平、蘿莉塔、也都有到場。