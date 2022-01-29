直播》桃園大同2員工確診 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今宣布國內新增33例境外移入、15例本土個案，。本土個案來自桃園市及高雄市，包括高雄港、長榮酒店一家三口、亞旭電腦、加貝爾幼兒園都有延伸個案。另日前確診的桃園零星個案、一名越南移工（案18677）被發現與加倍爾群聚案有關，曾和女友前往確診者美甲店，女友剛剛也被檢出陽性（尚未列案號）。

今日公布的本土個案中，今日公布的本土個案中，高雄的6例為3例高雄港相關、3例礁溪長榮酒店一家三口的延伸，桃園的9例則是4例亞旭個案、3例加貝爾幼童媽媽、2例大同公司員工。

指揮官陳時中表示，本土個案中有9人在隔離期間檢出，對社區有影響的有6例。昨礁溪長榮酒店群聚案新增北上旅遊的高雄一家三口，以及與媽媽聚餐的台南友人染疫，今再新增3人染疫，其中一個是小孩的幼兒園接觸者（案18771），以及一對到家裡做客的夫妻（案18773、18774）。

桃園錢都、加貝爾群聚案新增3人確診，陳時中表示，由於幼兒園年紀小，隔離時都要有人陪，今日有3名家人染疫。至於亞旭，今也檢出4例陰轉陽個案。

另外，陳時中表示，越南移工（案18677）過去沒有發現關聯性，但陳時中表示，後來發現與加倍爾群聚案有關，曾與女友前往確診個案經營的美甲店，與案18634有接觸，其女友剛剛也檢出陽性（尚未列案號）。案18677的工作場域與其他接觸者的檢驗都是陰性，共檢驗500多人，未來還需要進行定序。

至於高雄港，陳時中表示，今新增3例，來源都很清楚，在疫調上很迅速，都有關聯性，其中2人（案18800、18772），一個是案18307的家人，一個是工程行員工，都在匡列隔離中檢出，只有1個案18775是18352的鄰居，被檢出陽性。

此外，大同公司今也新增2員工確診，為18780、18781，是一對夫妻，為感染源不明個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，2人中有1個是在公司內，1個駐點大桃園市政府，其中1人先發病，就醫採檢後，先生也接續確診。目前已匡列周圍的人採檢，同住家人3人都陰性，職場21人列密切接觸者，其中10人陰性，