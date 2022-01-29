裝甲586旅「金菜刀」官兵重現廚藝競賽的料理。（軍聞社提供）

陸軍裝甲586旅日前辦理廚藝競賽，由各營推派官兵參加，比賽從備料、刀工、料理到擺盤，官兵們竭盡全力展現烹飪功夫，最終由砲兵營食勤組奪冠，分別是詹閎宥中士、劉能長上兵及葉峻嘉上兵，榮獲鍾山部隊「金菜刀」廚神榮譽。而他們更透過精緻的擺盤展現刀工實力，令人驚艷。

由詹中士領導的三人小組日前為過年留守官兵們試做加菜的料理，其中一道「虎年吉祥連年有魚」香味撲鼻，蘿蔔雕的「虎」字也十分精巧；另一道則以紅、黃彩椒妝點春節的喜氣色彩，並將勾芡過的濃汁澆淋在鮮嫩雞柳的「彩椒春滿園」，盤中以蘋果雕成的天鵝裝飾擺盤，兩道料理上桌，視覺與味覺享受兼備。

試吃的陳宜甄下士非常喜歡這兩道料理，她認為作為年節加菜十分合宜；羅雨彤中士經過廚藝競賽與此次的試吃中，對營上食勤組弟兄們更是刮目相看，「平常大家都穿一樣的制服，經過比賽才知道，他們這麼厲害。」

軍方表示，三位「金菜刀」官兵都是餐飲相關學歷，並且擁有中餐丙級證照的專業廚師；而586旅舉辦廚藝競賽的目的，就是為了發掘這些有實力的官兵，推展社團活動。