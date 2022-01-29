彰化縣議員參選人楊子賢製作能吃就是虎文創春聯賀年，新春期間還在粉專播出自煮年菜，呼籲大家落實防疫在家自煮，開心平安過好年。（楊子賢提供／謝瓊雲彰化傳真）

由於連假禁民代、政治人物跑攤，不能走春拜年，彰化縣議員參選人楊子賢乾脆在自家廚房製播年菜料理，並將在春節期間線上播出與選民分享。（楊子賢提供／謝瓊雲彰化傳真）

26歲的楊子賢推出年菜料理，親自下廚示範十道年味料理，小年夜起將在粉專播出。（楊子賢提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣議員參選人劉珊伶（左）與爭取連任的縣議員張欣倩（右）搭檔合體賀年，並推出可愛又討喜的文創小春聯。（劉珊伶提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣議員參選人劉珊伶（左）與爭取連任的縣議員張欣倩（右）搭檔合體賀年，並推出可愛又討喜的文創小春聯。（劉珊伶提供／謝瓊雲彰化傳真）

今年長達9天的春節連假禁止政治人物跑攤拜年，從政參選素人只能各出奇招，彰化縣議員參選人劉珊伶製作的小春聯以自己名字當諧音，盼爭取年輕選票支持。（劉珊伶提供／謝瓊雲彰化傳真）

農曆春節9天連假，因新冠肺炎Omicron傳播力強，本土疫情增加，為避免群聚染疫，中央流行疫情指揮中心明令禁止民代、政治人物跑攤拜年；許多參選基層民代的政治素人為爭取曝光，各出奇招，推出學姊學妹美女賀年小春聯、還有政壇小鮮肉直播做年菜，倡導在家自煮，平安又健康。

彰化縣議員參選人楊子賢今年新春印製美食文創春聯「能吃就是虎（福）」，藉此宣導彰化在地美食小吃，且別出心裁，新春期間一連五天製作美食特別節目，從小年夜到大年初三，每天上午8點在官方粉絲專頁上首播，鼓勵民眾多多支持地方農特產，在家自煮減少外出接觸，落實防疫才能平安過好年。

楊子賢說，過年就是要開心與家人團聚、吃吃喝喝，能吃就是福（虎），因此特別選擇使用在地出產的米粉、龍眼乾、茉莉花、烏魚子等農漁會就能買到的食材，製作發糕、蘿蔔糕、炒楓坑米粉、魷魚螺肉蒜、金條炸年糕、避風塘金磚蘿蔔糕、烏魚子片冷盤、烏魚子炒飯、花壇茉莉花茶凍，與芬園桂圓磅蛋糕等共十道料理，每道都是美味實用又容易製作，還將有隱藏菜單小彩蛋，歡迎準時鎖定收看。

另外，首度參選縣議員的劉珊伶，與競選連任的縣議員張欣倩，兩人均同屬立委陳素月團隊，身為顏值擔當的美女刺客團，連假期間無法跑攤拜票增加曝光度，劉珊伶也特別印製「虎伶幸福」、「虎伶賺大吉」小春聯發送，並與張欣倩合體向選民賀年。