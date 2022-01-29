藝人吳姍儒（Sandy）將在今（29）日，與交往5年的室內設計師男友王先生，於台北文華東方酒店舉辦世紀婚禮，人脈極廣的她邀請將豪華宴請400名嘉賓，一同見證幸福。而一向對感情相當低調的她，今日也大方提供給媒體兩人的絕美婚紗照，老公超帥正面照也因此曝光。

由吳宗憲的「容易文創」，今日在Sandy的婚禮上也大方提供了小倆口的絕美婚紗照，照片中只見Sandy換上3套華麗的婚紗及禮服，小鳥伊人的靠在老公的懷中，而鮮少露臉的老公正面照也因此曝光。男方不僅身材高挑，外貌還十分帥氣、有型，與Sandy在一起完全是俊男美女的組合，男方也被說與在《黑道律師文森佐》突破自我演技演出雙面角色，讓許多粉絲印象深刻的偶像韓星玉澤演有些神似。

韓國男星玉澤演是人氣男團「2PM」出身。（中時資料照）

除此之外，Sandy婚禮現場的擺設也陸續曝光，伴娘晏柔中在個人IG上PO出的限時動態中，可以看見現場擺滿了五顏六色的繽紛花朵，氣氛也相當的溫馨活潑，新人還與伴郎伴娘一同合照並拍攝限時動態，一群人在台上興奮的扭動著身體，模樣相當可愛。

據了解，Sandy與老公完婚後便會飛往美國與男方親友一同過年，回台後則會搬進位於敦化南路上，要價2億多台幣、約133坪的豪宅新家，而憲哥也早在她新家樓上置產，之後父女倆仍可以一同主持一同回家，讓吳姍儒即使升格成人妻，仍可以隨時見到家人。

Sandy與王先生的婚紗照曝光。（圖／容易文創）

Sandy與王先生的婚紗照曝光。（圖／容易文創）

Sandy與王先生的婚紗照曝光。（圖／容易文創）

Sandy與王先生的婚紗照曝光。（圖／容易文創）

Sandy披絕美白紗出嫁！吳宗憲感性喊「最漂亮新娘」 下秒神吐槽讓她怒搶麥

Sandy曝老公性格不忘吐槽爸 親吐「做人」進度...吳宗憲一句話神回