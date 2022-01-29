鍾潔希虎年將挑戰演出祝英台一角。（星音符製作提供）

大馬歌手鍾潔希去年以舞台劇演出林黛玉獲好評，今年將挑戰《祝英台》舞台劇，鍾潔希說：「為新劇背誦古文，連做夢都在喃喃自語，嚇壞老公。」其實鍾潔希早在8年前就有受邀演出祝英台一角，但當時不敢輕易演出而婉拒，此次為了完美詮釋古代男子的走路瀟灑神韻，特別下功夫學身段。提及即將到來的除夕，鍾潔希將重溫久違的大家族圍爐，並挑戰親手烘焙金虎圖騰蛋糕給老公；由於她即將演出祝英台角色，為了保持身材必須戒美食，鍾潔希笑嘆：「只能用視覺品嚐年菜啦。」

鍾潔希繼去年在大馬成功演出舞台劇《紅樓夢》，四月即將在馬來西亞推出最新舞台劇《祝英台》，目前正全力投入籌備，鍾潔希回想8年前即有人邀約演出祝英台一角，「但被我婉拒，因為怕演不好男裝版的祝英台，不敢答應，此次則是因為紅樓夢舞台劇，深受粉絲的喜愛與鼓勵，收到許多紅樓夢迷與許多戲劇學院老師們的好評，讓我很驚喜」。

《祝英台》劇情更加細膩，演出時間長達5小時、分為上下場，劇中結合文藝與武打情節，允文允武，提到挑戰女扮男裝，鍾潔希說：「為了完美詮釋古代男子的走路步伐與瀟灑的手持扇子，動作與眼神都是最大考驗，耗費許多時間在練身段，剛開始很辛苦，目前漸入佳境，此外巨量的台詞，古詩與繞口的古文用字，挑戰著我的記憶力，舌頭都快打結，連做夢都在背古文，嚇壞一旁的老公。」

提到虎年心願，由於疫情影響，她與老公共同擁有的帆船「jessie」號愛之船已停靠碼頭多年，鍾潔希期盼今年能有出海機會，也計畫推出新專輯與演唱會，雖然原本計畫中的澳洲婚禮仍遙遙無期，但她認為可以和老公恩愛過每一天，勝過外在形式一切，「每到新年老公都會送我禮物，我則會親手烘焙蛋糕回贈，今年打算製作金虎圖騰的蛋糕給老公驚喜」。