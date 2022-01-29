桃園市警察局陸續設置7處區間測速執法，但因全台區間測速有資安、準確度疑慮，因此全部需送審後才可使用，警方前年在台3線龍潭、大溪路段各設置約1公里長區間測速已審核通過，將於2月16日恢復執法。

警方表示，這兩段分別位於「台3線大溪區30.5k至31.8k」及「台3線龍潭區50.5k至51.7k」，時速速限分別是50、60公里，都是山區上、下坡且多彎道路段，車輛易超速行駛，導致交通事故發生。警方補充，2處路段在2021年底通過法定度量衡檢定，並今年初取得資安驗證相關報告，規畫2月16日起正式啟用執法。警方也會利用農曆年間多加宣導，呼籲民眾注意。

警方也說，除這2處外，區間測速還有5處，包含台61高架觀音至新屋路段南下與北上，龜山區萬壽路一段往龜山、萬壽路一段往迴龍，以及龜山青山路二段。警方說，因合作廠商不同，送審時間也不同，已經陸續送件中，待交通部逐一審查，若取得資格，就會恢復啟用。

「目的並非開單！」警方說，設置區間測速目的並非為了開罰，而是希望降低交通事故發生，讓民眾養成良好駕駛習慣，呼籲民眾務必遵守交通規則，避免違規被罰款。