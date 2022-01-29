高雄全家海神職業籃球隊與全家便利商店冠名合作，是國內首支便利商店冠名贊助職籃球隊，全家於高雄巨蛋周圍設置全台「唯三」間應援主題店，展現我雄海派作風，並提供球員最即時且多樣性的賽前補給。「全家」由外到內與球隊全面結合，共同攜手，是高雄全家海神隊朝營造在地職業運動文化與生活圈的最佳神隊友。

3間應援主題店位在左營區的高雄市集店、高雄新勝店及高雄立信店，店外就能看到高雄全家海神隊帥氣形象照，踏進店鋪，海神隊員場上英姿映入眼簾。店內梁柱、冰櫃都有滿滿海神隊元素，猶如踏進高雄全家海神隊球迷專屬VIP包廂。

身為高雄囝仔，吳怡斌表示，高雄巨蛋打造主場氛圍，應援店的誕生讓他更有「地主」的真實感，「很多高雄親友覺得很新鮮，看到主題應援店都會分享給我看，真的很特別！全家便利商店全台普及，感謝全家的曝光，讓更多人認識高雄全家海神隊！」

余純安也分享，全家便利商店除了高雄主題店鋪，全台店舖都有相關活動文宣和製作物，「上回作客台鋼獵鷹到嘉南藥理大學，校內的「全家」就都是我們的宣傳品，感覺就像全台都是高雄全家海神主場。」

來自美國的霍爾職業生涯足跡踏遍丹麥、阿根廷、沙烏地阿拉伯到亞洲日本、台灣，回想起東瀛日常，日式食物的精緻讓他留下深刻印象，飯糰就是其一，霍爾說：「我在日本打球的時候就喜愛上了飯糰，是賽前方便取用的好選擇。」

據研究顯示咖啡因能促進耐力性運動表現，不少球員運動前都有攝取咖啡因的習慣。余純安指出，全家賽前補給多樣且即時，是以往球隊所不能及的，「我原本賽前就有喝咖啡習慣，『全家』的補給從飯糰、麵包到咖啡，能夠讓我們迅速補充澱粉跟咖啡因，促進運動表現，是我們不可多得的神隊友！」