白馭珀前往花蓮擔任1日教練。（白馭珀團隊提供）

台灣羽球女將「小小白」白馭珀結束自2021年下半年密集的國際賽事，及一月份的全國排名賽後，隨即安排了前進花蓮基層訓練營的行程，擔任2個訓練營的1日教練，用實際行動做公益、回饋基層。

白馭珀說：「上次來到花蓮好像是全中運的時候了，花東其實有很多很有潛力的選手，如果能夠有企業或是善心人士們的資源挹注，相信一定能栽培出很多頂尖的球員，未來有能力也一定多多回饋給基層。」

隔了很長一段時間再度深入基層，小小白每次都能感覺到小朋友的熱情，「尤其這一次有很多小朋友像是剛接觸羽球而已，每次都能從他們身上體會到找回初心的感覺。」

這次白馭珀分別前往了「羽の鷹羽球團-寒訓羽球班」以及「金鴻羽球俱樂部-寒假羽球育樂營」兩個訓練營擔任一日教練，除了分享自身的經驗之外，也特別下場餵球甚至對打，針對不同程度的學員，也都給予不同的建議指導，希望藉由玩樂的感覺提起小朋友的興趣，再從中帶入打球的觀念。

白馭珀笑著說：「真的很久沒有講那麼多話了，原來講那麼多話也是很累的，每次去到基層跟小朋友分享，都要想辦法讓融入他們，而且年紀很小的小朋友應該都不認識我了，要想辦法進入他們的內心，才能營造快樂的氣氛。」

適逢農曆年，白馭珀特地用心製作了專屬的羽珀同行紅包袋，發給現場的小朋友們，藉此增加彼此的互動並給予鼓勵，小朋友們也都因為這位神秘嘉賓的指導感到收穫滿滿，「真的很開心能夠有機會去到基層，那更希望的是能有更多的資源能夠挹注，挖掘出好的人才並栽培成為頂尖選手。」