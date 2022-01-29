龜山警分局結合高科技出動桃警無人機隊，利用空拍機在轄內各交通要道會勘。（警方提供）

春節即將到來，桃園市龍潭警察分局對轄區易壅塞路段研擬交通疏導，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及六福村遊樂園，預估期間將吸引大量遊客進入，建議民眾使用高原交流道，就可直接前往。

警方也說，將編排警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。

另龜山警分局結合高科技出動桃警無人機隊，利用空拍機在轄內各交通要道會勘，了解交通路況，並據以協助制定交通疏導計畫，針對重要路口進行交通管制，以有效排除壅塞。