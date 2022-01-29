預防遊客太多 桃園警推交通疏導計畫 13:572022/01/29 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 春節即將到來，桃園市龍潭警察分局對轄區易壅塞路段研擬交通疏導。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 龜山警分局結合高科技出動桃警無人機隊，利用空拍機在轄內各交通要道會勘。（警方提供） 春節即將到來，桃園市龍潭警察分局對轄區易壅塞路段研擬交通疏導，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及六福村遊樂園，預估期間將吸引大量遊客進入，建議民眾使用高原交流道，就可直接前往。 警方也說，將編排警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。 另龜山警分局結合高科技出動桃警無人機隊，利用空拍機在轄內各交通要道會勘，了解交通路況，並據以協助制定交通疏導計畫，針對重要路口進行交通管制，以有效排除壅塞。 新竹縣熱門景點預計大年初二湧人潮 走替代道路免壅塞 攜超高音速武器計畫 大陸科學家叛逃 #交通疏導 #計畫 #桃園市 #壅塞 #春節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭戰雲密布 蔡英文要求專案應變 04:102022/01/29 焦點要聞 春節連假首日 高雄各地上午車流正常 觀光區未爆車潮 13:282022/01/29 生活 13年培育1.7萬名人才 雙軌旗艦計畫今年落日 11:562022/01/29 生活 被騙百萬欲哭無淚 警曝去年春節詐騙手法前3名 11:192022/01/29 社會 慰勞春節疏導交通員警 麻豆分局行動食物補給車上路 14:162022/01/29 寶島 都市計畫階段 民眾參與及表達意見4機制 13:272022/01/29 房市新訊 吳姍儒夢幻婚宴登場 伴娘偷曝她生子計畫 12:402022/01/29 娛樂 走春日湧萬輛車 屏東警疏導分流 04:102022/01/29 地方新聞 春節前視察 侯盯交通與防疫 04:102022/01/29 地方新聞 協助處理車禍 熱心男刮刮樂中百萬 04:102022/01/29 地方新聞 農曆春節連假展開 台中實施交通疏導一次看 10:462022/01/29 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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